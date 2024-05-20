Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили очередную группу мобилизованных

С новыми силами на защиту Родины. В зону специальной военной операции отправилась группа мобилизованных. Военнослужащие в очередной раз побывали в двухнедельном краткосрочном отпуске и теперь возвращаются к сослуживцам. Автобусы с бойцами отправятся в Донецкую республику и Херсонскую область.

Напомним, подписать контракт с государством могут мужчины до 60 лет, пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Срок контракта – от шести месяцев. Для поступления на военную службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале Госуслуг. Необходимую информацию можно получить, обратившись на горячую линию по номеру телефона 117.