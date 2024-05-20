Кадры в больницах и новые газовые заправки: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил усилить привлечение кадров в медучреждения. В частности, речь идет о среднем медицинском персонале. Сегодня на оперативном совещании правительства эта тема вошла в основную повестку. На заседании отметили муниципалитеты, которые достигли плановых показателей по комплектации медучреждений персоналом, и те районы, которым не удалось полноценно выполнить задачи.
Вопрос Радий Хабиров задал главе Иглинского района. Муниципалитет не достиг показателей по привлечению среднего медицинского персонала. В отстающих, к примеру, также Кармаскалинский, Благовещенский и Кушнаренковский районы. Глава республики отметил, что если экономически крепкие муниципалитеты не достигают нужных цифр, это недоработка руководства района.
Отметили на совещании и районы, которые хорошо поработали над кадровой политикой в медицине. Это Дуванский и Белорецкий районы, города Сибай и Уфа. В республике действуют такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для молодых специалистов, приезжающих в сельскую местность, важно, чтобы было жильё, материальное поощрение и другие виды соцподдержки. Все они реализуются в регионе.
Невысокий результат показали муниципалитеты и в части развития инфраструктуры газомоторного топлива, в частности строительства новых АГНКС. В республике их на сегодня 51. Природный газ не только экономичен, но и экологичен. Например, в этом году планируется перевести на метан более 2200 единиц транспорта и купить 160 пассажирских автобусов на этом виде топлива.
Радий Хабиров напомнил чиновникам и про ремонт «фонящих» дорог. Глава республики держит вопрос на контроле. В этом году на их обновление выделят более 4,5 млрд рублей. «Фонящими» дороги прозвали из-за большого количества жалоб на них от населения. Также на совещании Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией, в которой ребенка выгнали из автобуса. Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон, у мальчика не прошла оплата по карте «Алга», водитель решил не церемониться.
На неделе в Башкортостане стартуют сабантуи. Радий Хабиров призвал глав районов во время праздника уделить должное внимание людям труда и семьям бойцов, находящихся в зоне СВО.
Также на оперативном совещании проанонсировали проведение в республике двух крупных мероприятий. В Сибае пройдёт всероссийский Сабантуй для привлечения новых партнёров в регион и создания совместных проектов, Советская площадь в столице также превратится в большую библиотеку. Уфа станет хозяйкой книжной выставки «Китап-байрам».