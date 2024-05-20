Кадры в больницах и новые газовые заправки: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров поручил усилить привлечение кадров в медучреждения. В частности, речь идет о среднем медицинском персонале. Сегодня на оперативном совещании правительства эта тема вошла в основную повестку. На заседании отметили муниципалитеты, которые достигли плановых показателей по комплектации медучреждений персоналом, и те районы, которым не удалось полноценно выполнить задачи.



Вопрос Радий Хабиров задал главе Иглинского района. Муниципалитет не достиг показателей по привлечению среднего медицинского персонала. В отстающих, к примеру, также Кармаскалинский, Благовещенский и Кушнаренковский районы. Глава республики отметил, что если экономически крепкие муниципалитеты не достигают нужных цифр, это недоработка руководства района.

Эта работа – долгосрочная. Подтягивайте показатели, из них складывается общая оценка развития муниципалитетов. Если вы будете выделять землю, давать жильё, обеспечивать семьи местами в детских садах, это будет работать. Казалось бы, экономически крепкие районы, а цифры низкие. Потенциал есть, здесь попросту недоработка. Надо выходить на 100-процентное выполнение целевых показателей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отметили на совещании и районы, которые хорошо поработали над кадровой политикой в медицине. Это Дуванский и Белорецкий районы, города Сибай и Уфа. В республике действуют такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для молодых специалистов, приезжающих в сельскую местность, важно, чтобы было жильё, материальное поощрение и другие виды соцподдержки. Все они реализуются в регионе.

Мы разобрали нацпроект. Дефицит складывается из-за недостаточного притока молодых специалистов на местах. Всего для достижения целевых значений необходимо привлечь в государственные медорганизации 4425 работников среднего звена и 340 специалистов скорой помощи. По поручению руководителя региона в министерстве здравоохранения провели анализ показателей в разрезе муниципалитетов, а также оценили принимаемые меры социальной поддержки медработников. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Невысокий результат показали муниципалитеты и в части развития инфраструктуры газомоторного топлива, в частности строительства новых АГНКС. В республике их на сегодня 51. Природный газ не только экономичен, но и экологичен. Например, в этом году планируется перевести на метан более 2200 единиц транспорта и купить 160 пассажирских автобусов на этом виде топлива.

Считаю, что эта работа ведётся недостаточно активно. Нужно изучить ситуацию в наших муниципалитетах и в случае необходимости помочь им в модернизации технического парка. Это экономически выгодно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров напомнил чиновникам и про ремонт «фонящих» дорог. Глава республики держит вопрос на контроле. В этом году на их обновление выделят более 4,5 млрд рублей. «Фонящими» дороги прозвали из-за большого количества жалоб на них от населения. Также на совещании Радий Хабиров поручил разобраться с ситуацией, в которой ребенка выгнали из автобуса. Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон, у мальчика не прошла оплата по карте «Алга», водитель решил не церемониться.

Разберитесь, и мне завтра доложите. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На неделе в Башкортостане стартуют сабантуи. Радий Хабиров призвал глав районов во время праздника уделить должное внимание людям труда и семьям бойцов, находящихся в зоне СВО.