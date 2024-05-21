В Уфу на книжную ярмарку приедет Оксана Федорова

В столицу Башкирии на книжную ярмарку «Китап-байрам» приедет российская телеведущая, актриса, победительница конкурсов красоты «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.
24 мая состоится презентация ее книг: «Маленькие герои большой войны» и «Женщины – кавалеры ордена Славы».
Первая книга рассказывает о детях и подростках, которые по зову сердца оказались в центре событий Великой Отечественной войны. Вторая посвящена женщинам, которые во время войны отчаянно шли в атаку, помогали раненым, погибали под пулями и танками.
Презентация начнется в 15.00 местного времени.
Фото: Оксана Федорова, ТГ