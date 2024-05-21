В Стерлитамаке пройдут учения по пресечению теракта

Оперативный штаб в республике запланировал проведение тактико-специального учения по пресечению теракта в Стерлитамаке. Площадкой станет территория предприятия «Каустик», принадлежащего Башкирской содовой компании. В учениях 22 и 23 мая примут участие сотрудники правоохранительных органов и техника спецслужб.

Они будут отрабатывать действия по защищенности объекта промышленности. В Управлении ФСБ просят жителей республики соблюдать спокойствие. Ранее, 9 мая, вражеский беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата. В результате получил повреждение один из хозяйственных объектов предприятия «Газпром нефтехим Салават».