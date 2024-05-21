В Уфе прошла встреча Героя России Вячеслава Бочарова с молодежью

В Уфе состоялась встреча Героя России Вячеслава Бочарова с представителями молодого поколения – школьниками, студентами и активной молодежью. Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Звание Героя России Вячеслав Бочаров получил за проявленные мужество и героизм при штурме захваченной террористами школы №1 в Беслане. В тот трагический день он стал первым из сотрудников управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ, вошедших в здание. Хладнокровие, отвага и профессионализм Бочарова помогли спасти жизни сотен детей и педагогов.