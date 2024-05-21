В Башкирии продолжает работать «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» посетил Альшеевский район. Он работал в четырех населенных пунктах. Врачи вели прием неделю. При необходимости специалисты направляли пациентов на дополнительное лечение. За передвижной поликлиникой в Альшеевский район отправилась и съёмочная группа БСТ.



У Рамзии Тагировны гипертония. Патологию обнаружили три года назад на очередном рейсе поезда здоровья. Как оказалось, вовремя. Женщина прошла курс лечения и сейчас держит артериальное давление под контролем.

На территории здоровья работают врачи Раевской больницы в тандеме с коллегами из Стерлитамака. Среди них и стоматолог Алия Ишмухаметова. Она приехала в Раевку из соседнего района в 16-м году по программе «Земский доктор» и осталась работать. За два дня врач успела принять почти 50 пациентов.

В одном из вагонов определяют сахар и холестерин в крови, в другом проводят ЭКГ и проверяют внутриглазное давление. Можно обследовать легкие на флюорографе и пройти маммографический скрининг.

Врачебную бригаду формировали с учетом социально значимых заболеваний именно для этого района. Здесь сельчане в основном страдают болезнями системы кровообращения, в том числе гипертонией, ишемией, инсультом.

Приехали на прием и жители соседних деревень. Для них организовали транспорт, чтобы они могли пройти обследование.

Только за прошлый год больше 150 тыс. человек мы осмотрели. Мы решаем очень важную задачу доступности медицинской помощи для сельского населения. Чтобы медицинская помощь, особенно узкие специалисты, были приближены к селу, чтобы каждый человек мог пройти обследование или консультацию. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан