В Башкирии продолжает работать «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» посетил Альшеевский район. Он работал в четырех населенных пунктах. Врачи вели прием неделю. При необходимости специалисты направляли пациентов на дополнительное лечение. За передвижной поликлиникой в Альшеевский район отправилась и съёмочная группа БСТ.
У Рамзии Тагировны гипертония. Патологию обнаружили три года назад на очередном рейсе поезда здоровья. Как оказалось, вовремя. Женщина прошла курс лечения и сейчас держит артериальное давление под контролем.
На территории здоровья работают врачи Раевской больницы в тандеме с коллегами из Стерлитамака. Среди них и стоматолог Алия Ишмухаметова. Она приехала в Раевку из соседнего района в 16-м году по программе «Земский доктор» и осталась работать. За два дня врач успела принять почти 50 пациентов.
В одном из вагонов определяют сахар и холестерин в крови, в другом проводят ЭКГ и проверяют внутриглазное давление. Можно обследовать легкие на флюорографе и пройти маммографический скрининг.
Врачебную бригаду формировали с учетом социально значимых заболеваний именно для этого района. Здесь сельчане в основном страдают болезнями системы кровообращения, в том числе гипертонией, ишемией, инсультом.
Приехали на прием и жители соседних деревень. Для них организовали транспорт, чтобы они могли пройти обследование.
Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения. Поэтому поезда здоровья и продолжают колесить по республике.