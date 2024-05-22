В Башкирии дворового пса, напавшего на ребенка, поместили на карантин
Собака,
которая напала на 2-летнюю девочку, может быть бешеной. По информации
госкомитета Башкирии по ветеринарии, пса поместили на карантин сроком на 10
дней.
У всех животных, которые проявляют агрессию, надо исключить бешенство. По инструкции, это 10 дней наблюдения. Между тем диагноз «бешенство» нельзя поставить на живом животном, для этого исследуется головной мозг, так как вирус поражает именно его. Соответственно, тут собаку либо наблюдать, когда у нее проявятся клинические признаки, либо хозяева будут принимать решение, что с ней делать дальше. Заразиться бешенством собака могла не только из-за возможного контакта с дикими животными, но и с крысами, кошками. Сейчас мы должны исключить заболевание.
Александр Деблик, начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Госкомитета по ветеринарии РБ
В
настоящее время собака находится в помещении местной ветеринарной станции. За ней
наблюдают специалисты.
Напомним,
в Бакалинском районе на территории личного подворья пес на цепи напал на 2-летнюю
девочку, когда та подошла к животному. На крики дочки прибежала мать. С серьезными
увечьями ребенка госпитализировали. К сожалению, малышка не выжила.