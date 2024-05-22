Жителя Башкирии задержали за незаконный улов

В Белорецке сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на рыбака на берегу Белой.

В пресс-службе МВД по Башкирии подчеркнули, что до 5 июня на территории региона любительское рыболовство запрещено: нерест. Причем запрет распространяется на любое орудие добычи. Исключение – одна поплавочная либо донная удочка.

Сообщается, что 63-летний мужчина ловил рыбу на телескопическую удочку с «косынкой». У нарушителя обнаружили улов – 11 рыб разных пород. Рыбака задержали и доставили в участок.

Ущерб составил 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.