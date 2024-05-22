На территории Башкирии работали 12 «черных кредиторов»

В Башкирии за период с января по март текущего года Банк России обнаружил 12 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они выдавали займы без разрешительной документации от Центрального банка. Об этом информирует пресс-служба отделения - Нацбанка по республике Банка России.

Среди них – комиссионные магазины, которые выдавали кредиты под залог имущества. Также на территории региона выявлены несколько компаний, работавших под вывесками микрокредитных организаций. При этом они были исключены из реестра регулятора.

В Нацбанке подчеркивают, что клиенты нелегальных организаций рискуют остаться без ценного имущества и попасть в долговую яму. К примеру, комиссионки, в которые граждане сдают имущество с правом обратного выкупа, всегда могут продать его. А микрокредитные организации начисляют завышенные проценты по займам и передают долги нелегальным коллекторам.