Жительница Башкирии исполнила мечту детства благодаря господдержке

Жительница села Красноусольского получила материальную помощь от республики на развитие бизнеса. Владелица бьюти-салона купила новое оборудование и ввела еще одну услугу для клиентов. Благодаря этой программе сумма предоставляется безвозмездно.

Бизнес-идея у Земфиры Рахимовой родилась еще в школе. Мечтала, как многие девочки, о собственном салоне красоты. В 2016 году, после того, как поработала в других городах, вернулась в родной Красноусольский и решилась на собственный бизнес.

Проект Земфиры по оказанию услуг красоты оказался востребованным. Помещение в центре, возможность сделать сразу несколько процедур притянули клиентуру. Предприниматель решила добавить еще одну востребованную среди девушек бьюти-услугу.

Чтобы купить оборудование, она решила принять участие в программе по выделению адресной соцпомощи. Пару раз девушка получила отказ, но не сдалась и документы подала в третий раз. Безвозмездно от государства Земфира получила 350 тыс. рублей. Остальную сумму девушка оформила в кредит и сейчас уже полноценно принимает клиентов на новом оборудовании. Предоставила работу местным мастерам красоты, проводит для них обучение.

В республике АСПК предоставляется малоимущим жителям или безработным, поэтому они стараются открывать бизнес, где необходим небольшой стартовый капитал. Главное отличие этой соцподдрежки заключается в целевом характере предоставления и расходования выделенных средств.