Почётный гражданин Уфы: рассказ о Валентине Павлове

Помогать людям и обучать этому других. Практически всю свою жизнь он посвятил образованию и практической медицине. Чуть ли не каждое утро Валентина Павлова начинается с операционной, а потом ещё университет и общественные дела. Начинаем рубрику, посвященную предстоящему 450-летнему юбилею столицы Башкортостана, рассказывая о почетных гражданах Уфы.

На операционном столе — женщина 68 лет. Пациентке удаляют поражённые раком органы малого таза. Буквально 10 лет назад о таких технологиях врачи клиники БГМУ могли лишь мечтать. Сегодня малоинвазивная операция с применением робота da Vinci — реальность. Во многом благодаря человеку, который за пультом управления умной техникой.

Опытный хирург, доктор медицинских наук, академик, ректор Башкирского медуниверситета Валентин Павлов все последние годы делает ставку на внедрение самых последних и передовых технологий в медицине.

В 1989 году он окончил с отличием Башкирский медицинский университет. И с тех пор остается преданным своему делу. Профессорскую и научную деятельность Валентин Павлов успешно совмещает с практикой. Чуть ли не каждый его рабочий день начинается с операционной.

Строгость, компетентность и требовательность как к себе, так и к своим подчинённым. Именно эти качества, отмечают коллеги Валентина Павлова, помогают ему руководить большим коллективом, добиваясь при этом успехов как в образовательной деятельности, так и на практике. Вся трудовая биография и жизнь Павлова связана с Уфой. Здесь он родился, вырос и занимается любимым делом — помогать людям и учит этому других.

У каждого коренного уфимца в родном городе есть свои любимые уголки, говорит Валентин Павлов. Для него это местность, граничащая с улицами Калинина и Архитектурная. Там он учился в 62-й школе, и там прошло всё детство.