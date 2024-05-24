Из Уфы в зону СВО проводили мобилизованных, побывавших в отпуске

Напомним, подписать контракт с Минобороны могут мужчины до 60 лет в запасе и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Для этого нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале Госуслуг. Необходимую информацию можно получить, обратившись на горячую линию по номеру телефона 117.