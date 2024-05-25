В Уфе презентовали книгу «СВОими глазами. Страницы спецоперации»

В столице Башкортостана на Международной ярмарке «Китап-байрам» прошла презентация книги «СВОими глазами. Страницы спецоперации».
В книге - очерки и зарисовки журналистов республиканских газет и интернет-порталов, которые побывали в командировках в зоне специальной военной операции.
Книга иллюстрирована фотографиями сотрудница агентства «Башинформ» Эдуарда Кускарбекова, а составителем собранием выступил Сергей Кудряшов.
Презентацию издания организовало издательство «Китап». Один из авторов книги, Мунир Кунафин, отметил, что для него поездка в зону специальной военной операции стала особенным этапом в жизни. Сергей Кудряшов подчеркнул, что эта книга - первая ласточка в летописи СВО журналистов, которые побывали «за ленточкой». По словам Кудряшова, в книге есть не только истории о боевых подвигах, но и тяжелый фронтовой быт, который переживают наши бойцы на передовой.