Дарья Донцова провела творческую встречу с читателями в Уфе

Уфу посетила Дарья Донцова. Она провела творческую встречу с читателями в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Во второй день мероприятия прошла встреча с белорусской делегацией. Было принято решение о переводе башкирских книг на белорусский язык.

Гузель Ахмадиевой — 57 лет. Большую часть своей жизни она работает учителем башкирского языка. Но в этом году решила попробовать себя в новом направлении — написании стихов.

Новые имена помогает выявлять конкурс «Проба пера». Он проводится уже в пятый раз, и география его участников растёт ежегодно. В этот раз заявки подали 360 начинающих писателей из Башкортостана, а также шести субъектов России и из Республики Казахстан.

«Китап-байрам» объединил немало юных талантов. Среди них — участники Республиканского конкурса эстрадных жанров театрального искусства «Отражение». Участники презентовали свои работы сначала в онлайн-формате, а после — на сцене, где и выявили лучших.

Среди активностей книжной ярмарки появилась площадка по изучению башкирского языка. Для детей были подготовлены интерактивные игры.

А в рамках деловой программы был организован круглый стол «Литературные связи Беларуси и Башкортостана». Это первый визит белорусской делегации в рамках соглашения о сотрудничестве с Национальным литературным музеем Башкортостана. Оно было подписано прошлой осенью. Стороны решили организовать работу по переводу произведений башкирских авторов на белорусский язык.

Во второй день мероприятия его посетили еще больше любителей чтения. На это повлияла и прошедшая на главной сцене творческая встреча с Дарьей Донцовой. Это её первый визит в Уфу. Как отметила писательница, он превысил её ожидания.