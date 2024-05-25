Кузнец из Башкирии благоустраивает родное село

В его руках оживает железо. В Башкортостане кузнец в четвертом поколении помогает родному селу. Эдуард Тимергалин из деревни Барахаевка Аскинского района производит продукцию из железа. В рамках проекта «Атайсал» он благоустраивает родное село и район.

Здесь никогда не утихал звук кузнечного молота. Эдуард Тимергалин выковывает из куска металла произведения искусства. И работает не столько для получения прибыли, сколько для души. Как левша, побывав за границей и набравшись опыта, Эдуард вернулся в родную деревню и открыл мастерскую.

В рамках проекта «Атайсал» Эдуард Тимергалин помог родному краю не менее чем на 3 млн рублей. Оградил мечеть в селе Аскино, установил арт-объект в форме полумесяца, а также изготавливает железные мосты, заборы, лестницы, малые архитектурные формы, украшенные резьбой.

Эдуард Тимергалин не смог остаться в стороне и от помощи бойцам СВО. Кузнец с первых дней специальной военной операции перевозит гуманитарный груз на передовую. Лично отвёз несколько машин УАЗ, приборы ночного видения и прицелы. В Аскинском районе в рамках проекта «Атайсал» завершено более полутора тысяч благих дел.