Власти Башкирии продолжают бороться с недобросовестными недропользователями

Еще одна тема, которая была на слуху всю неделю, – борьба с недобросовестными недропользователями. Состоялось сразу два заседания межведомственной комиссии – в Хайбуллинском и Кармаскалинском районах. Казалось бы, оба муниципалитета в сотнях километров друг от друга, разные полезные ископаемые. Но проблемы одни – в большинстве это разбитые дороги. И в правительстве намерены привлекать добывающие компании к их ремонту. На встрече обсуждали конкретные дороги и мосты, требующие экстренного вмешательства, что и будет сделано по итогу МВК.
Пока одни раскапывают золотые горы, другие страдают от последствий. Разбитые дороги и мосты – издержки работы недропользователей. Вот, например, Кармаскалинский район. Рядом с селом Кабаково груженые под завязку машины разбили асфальт. Как заявили в районной администрации, ремонт проблемной дороги начнут уже летом. Другой вопрос – как долго она прослужит. Укладка асфальта обойдется бюджету в 270 млн рублей. Для понимания: максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 млн.
Как заявили в межведомственной комиссии, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры, а потому многим компаниям, очевидно, придётся доплатить налоги. А еще ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых.
Из 22 действующих лицензий несколько будут приостановлены, а каких-то предпринимателей и вовсе лишат права добывать ископаемые. Лицензий, как рассказали члены МВК, могут лишать и транспортные компании, которые перевозят полезные ископаемые. Чтобы бороться с большегрузами, в районах по поручению Радия Хабирова установили пункты весовых контролей. Однако во избежание ответственности водители скручивают госномера, чтобы не попасть в камеры фотофиксации.
С проблемой убитых дорог столкнулись и в Хайбуллинском районе, где активно добывают медь, цинк и золото. На заседании межведомственной комиссии подняли вопрос в том числе и разрушенных мостов. Один из таких, имеющих ключевое значение в деле перевозок, проходит через реку Таналык рядом с селом Новый Зирган.
Но не только размером ущерба измеряется деятельность недропользователй. На территории Хайбуллинского района реализуют один из крупнейших инвестпроектов страны – освоение Подольского медно-цинкового месторождения. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Однако жителей населенного пункта придется переселить.
Как заявляет инвестор, переселять жителей Подольска будут по принципу один к одному. Тем, кто жил в квартирах, предложат жилье в многоквартирных домах, а вот владельцам частных домов предложат такую альтернативу. Квадратные метры обещают на выбор как в райцентре, так и в новом поселке Подольск 2, который намерены возвести неподалеку.
В селе Акъяр уже подготовили стройплощадку, на которой возведут четыре трехэтажных дома. Жилье, по словам представителей недропользователя, будет лучше того, где сейчас живут жители Подольска.
О переселении Подольска говорят уже с 80-х годов. Сейчас проект на финальной стадии. Но все равно уйдет не один год. И на этот период власти будут создавать для жителей комфортные условия. В ближайшее время, например, по поручению Радия Хабирова построят модульный дом культуры. Финансирование внебюджетное, от компании «Башмедь».
По-прежнему в фокусе внимания властей и строительство железнодорожной ветки Сибай – Подольск – Сара. Она поможет перехватить грузовые потоки и сберечь автомобильные дороги. На заседании межведомственной комиссии прозвучали самые разные идеи, вплоть до создания тарифа, по которому компании могут обязать делать взносы в дорожный фонд муниципалитета. Все предложения взяли на карандаш. Повторные заседания межведомственных комиссий пройдут в муниципалитетах через месяц.