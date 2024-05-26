Власти Башкирии продолжают бороться с недобросовестными недропользователями

Еще одна тема, которая была на слуху всю неделю, – борьба с недобросовестными недропользователями. Состоялось сразу два заседания межведомственной комиссии – в Хайбуллинском и Кармаскалинском районах. Казалось бы, оба муниципалитета в сотнях километров друг от друга, разные полезные ископаемые. Но проблемы одни – в большинстве это разбитые дороги. И в правительстве намерены привлекать добывающие компании к их ремонту. На встрече обсуждали конкретные дороги и мосты, требующие экстренного вмешательства, что и будет сделано по итогу МВК.

Пока одни раскапывают золотые горы, другие страдают от последствий. Разбитые дороги и мосты – издержки работы недропользователей. Вот, например, Кармаскалинский район. Рядом с селом Кабаково груженые под завязку машины разбили асфальт. Как заявили в районной администрации, ремонт проблемной дороги начнут уже летом. Другой вопрос – как долго она прослужит. Укладка асфальта обойдется бюджету в 270 млн рублей. Для понимания: максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 млн.

Когда один недропользователь платит 7,8 млн рублей, а другой – 29 тысяч, это не совсем справедливо, потому что объем добычи примерно одинаковый. И когда вы сдаете отчеты, что продаете по 20 рублей ПГС при среднерыночной с стоимости 658 рублей, в любом случае мы будем реагировать. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Как заявили в межведомственной комиссии, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры, а потому многим компаниям, очевидно, придётся доплатить налоги. А еще ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых.

Из 22 действующих лицензий несколько будут приостановлены, а каких-то предпринимателей и вовсе лишат права добывать ископаемые. Лицензий, как рассказали члены МВК, могут лишать и транспортные компании, которые перевозят полезные ископаемые. Чтобы бороться с большегрузами, в районах по поручению Радия Хабирова установили пункты весовых контролей. Однако во избежание ответственности водители скручивают госномера, чтобы не попасть в камеры фотофиксации.

Перевозчик, например, не готов приехать десять раз, когда он может приехать пять раз и загрузиться. Если недропользователь, который грузит на глаз с горкой, так и будет делать, чтобы не отпустить от себя этого перевозчика, потому что, как правило, перевозчик является и покупателем. Здесь вопрос не совсем в убытках, здесь конкурентный рынок так выстраивается. Юрий Ночёвкин, руководитель Ассоциации недропользователей и геологов Республики Башкортостан

С проблемой убитых дорог столкнулись и в Хайбуллинском районе, где активно добывают медь, цинк и золото. На заседании межведомственной комиссии подняли вопрос в том числе и разрушенных мостов. Один из таких, имеющих ключевое значение в деле перевозок, проходит через реку Таналык рядом с селом Новый Зирган.

Необходимо его восстановить, и все недропользователи об этом говорят: если бы этот мост был, то дорога по большому счету объездная, обходит много деревень. Проектирование и деньги на этот мост, насколько мне известно, уже выделены, будем заниматься ускорением этих процессов. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Но не только размером ущерба измеряется деятельность недропользователй. На территории Хайбуллинского района реализуют один из крупнейших инвестпроектов страны – освоение Подольского медно-цинкового месторождения. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Однако жителей населенного пункта придется переселить.

Как заявляет инвестор, переселять жителей Подольска будут по принципу один к одному. Тем, кто жил в квартирах, предложат жилье в многоквартирных домах, а вот владельцам частных домов предложат такую альтернативу. Квадратные метры обещают на выбор как в райцентре, так и в новом поселке Подольск 2, который намерены возвести неподалеку.

В селе Акъяр уже подготовили стройплощадку, на которой возведут четыре трехэтажных дома. Жилье, по словам представителей недропользователя, будет лучше того, где сейчас живут жители Подольска.

Это и рабочие места сейчас открываются, я думаю, что и для молодежи найдется здесь работа в эти дни, приток рабочей силы будет, и наши смогут устроиться. Мне кажется, все это только продлевает жизнь поселку, все эти новшества, стройки и так далее. Лариса Гизулина, жительница с. Подольск

О переселении Подольска говорят уже с 80-х годов. Сейчас проект на финальной стадии. Но все равно уйдет не один год. И на этот период власти будут создавать для жителей комфортные условия. В ближайшее время, например, по поручению Радия Хабирова построят модульный дом культуры. Финансирование внебюджетное, от компании «Башмедь».

Решили все-таки упор сделать на ремонт, чтобы люди почувствовали сегодня комфортные условия проживания. Поэтому по поручению главы республики в 20-м году мы капитально отремонтировали школу, в 21-м – детсад, в этом году в детсаду также запланированы работы по отоплению и обшивке. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района