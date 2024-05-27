В селе Башкирии подростки чуть не сгорели во время пожара

Пожар случился в селе Ангасяк. Там загорелся частный дом, в котором находились 14-летний подросток и компания его друзей.

По информации МЧС России, перед сном парень поставил на веранде свой телефон на зарядку и отправился спать. Спустя некоторое время, дети почувствовали запах дыма и гари, открыли дверь и огонь молниеносно охватил помещение – выход был заблокирован.

Подростки выбили окно, выбрались на улицу и вызвали пожарных. Мальчика, оставившего телефон на зарядке, доставили в стационар с резаными ранами и термическими ожогами.