В Башкирии на окраине деревни обнаружен снаряд времен Гражданской войны

В Башкирии сотрудники республиканского управления Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд времен Гражданкой войны. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Подозрительный предмет, похожий на снаряд, на окраине деревни Викторовка Благоварского района обнаружил местный житель, когда собирал металлолом. О своей находке он сразу же сообщил правоохранителям.

На место выезжали сотрудники ОМОН «Урал». По данным росгвардейцев, этот предмет – 76-мм артиллерийский снаряд, который пролежал, предположительно, со времен Гражданской войны. Его увезли в безопасное место и уничтожили.