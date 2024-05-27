В Башкирии военнослужащих защитили право носить краповый берет

В Башкортостане прошли испытания для военнослужащих на право ношения крапового берета. На сложнейший экзамен было допущено более 80 человек из четырёх федеральных округов. Однако далеко не все смогли преодолеть испытания. В числе сдавших трое военнослужащих из нашей республики. В этом году испытания приобрели статус международных. Гостями стала делегация Нацгвардии из Казахстана.

Военнослужащие к празднику готовы. Сегодня для них всех особенный день — им предстоит пройти испытания на право ношения крапового берета. Небольшой инструктаж, и все стартуют.

Впереди почти шесть часов испытаний. Первое — марш-бросок на 12 км по пересеченной местности в полной боевой выкладке. Это значит, что на испытуемом полный комплект снаряжения и автомат в руках. Но просто пробежать недостаточно — по маршруту будут и полосы препятствий. Сквозь грязь и воду. Часть дистанции нужно преодолеть ползком, а далее этап переноски раненого. На этом месте река, которую нужно преодолеть вброд. Периодически на контрольных точках еще нужно отжиматься. На этом этапе выбывает большая часть. Три замечания — и испытуемый снимается с экзамена.

А после марша без отдыха кандидаты выходят на огненно-штурмовую полосу. Здесь работают в небольших группах. Испытания самые разные: сквозь дым преодолеть ров, штурм здания и многое другое. И в конце, после всего этого, автомат не должен дать осечки.

Впереди ещё скоростная стрельба и штурм высотного здания. За 30 секунд на тросе нужно спуститься с трехэтажного здания, при этом дать очередь в одно окно и выбить щит на другом, и бросить гранату. Все инструкторы, следящие за выполнением, — сами краповые береты.

Когда мышцы уже трясутся и, казалось бы, что сил уже нет, наступает этап акробатических упражнений. К примеру, удар ногами по силуэту с последующим кувырком и сальто вперёд с трамплина. А после самый главный этап — поединки.

12 минут спарринга должен выдержать испытуемый поочередно против такого же соискателя и инструкторов, которые уже имеют краповый берет. Испытание духа, которое прошли только семеро.

Испытаниями руководил первый заместитель начальника Главного управления сил специального назначения Росгвардии Василий Сёмин. К слову, в этом году испытания приобрели статус международных. В гости приехали военнослужащие Национальной гвардии Казахстана для перенятия опыта.