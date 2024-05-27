Стало известно, сколько погибло клубники в Башкирии из-за заморозков

Аномальные для мая заморозки погубили клубнику в районах республики. В некоторых хозяйствах уничтожено более 60% будущего урожая. Вся надежда — на поздние и ремонтантные сорта ягоды.

Безвозвратно потерян урожай ранних и средних сортов клубники. Руководство сельхозпредприятия оценивает ущерб в более чем 60%. Несколько недель температура держалась настолько низкой, что существующие способы спасения урожая оказались бесполезными.

Вся надежда, говорит фермер, на поздние сорта клубники. Но плоды от них придется ждать не раньше июля. Не пощадил мороз и смородину.

В Чишминском плодопитомнике выращивают 14 сортов импортной клубники, еще 2 — российского сорта. Комплексно в хозяйстве применяют современные технологии, чтобы взращивать капризную ягоду. Используется система капельного полива, мульчирующая пленка, агроволокно. Но неустойчивая погода сломала систему. Проблема в том, что застраховать свой урожай плодово-ягодным хозяйствам нелегко.

С такой же проблемой столкнулся и фермер из Бижбулякского района. На будущий сезон собирается делать упор на ремонтантные сорта — они плодоносят до осени. В хозяйстве нашли способ немного спасти урожай от морозов при помощи специального покрытия.

Клубничные хозяйства бьют тревогу: морозы пока не спадают. Ущерб ложится на плечи фермеров. За комментарием о процедуре страхования земляники садовой, которая относится к лесным насаждениям, мы обратились к специалистам.