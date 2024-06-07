Стало известно, какой ущерб нанес Башкирии шелкопряд

В Башкортостане непарный шелкопряд уже повредил почти 200 тыс. гектаров леса. Сейчас идет вспышка массового размножения вредителя, что привело к угрозе объедания лесов и садов. Он атакует до 300 видов растений: лиственные породы, хвойные и многие виды кустарников. Особенное внимание уделяет березе, дубу, тополю и яблоне.
Смородина и яблоки еще не успели поспеть, а листья уже погрызены. В лесах и садах появился непарный шелкопряд. Владелица участка Лилия Шакирова рассказала, что в этом году гусеницы напали на яблони. Теперь ей приходится приезжать чаще и бороться с ними самой, ведь по требованиям СанПиНа обрабатывать садовые товарищества службы не имеют права.
Обработка от незваных гостей проходит наземным способом в 16 муниципалитетах, которые находятся в треугольнике Уфимского, Белебеевского и Бакалинского районов. Для этого используют только биологические препараты, безвредные для полезных насекомых. Техника и специалисты работают с вечера до раннего утра. Это нужно для того, чтобы аэрозоль не испарялся и равномерно лёг на поверхность листа.
Вспышка размножения шелкопрядов перешла с юго-востока на северо-запад Башкортостана. Очаги нашествия помогают выявить снимки из космоса и мониторинг. По прогнозам специалистов, атака насекомых будет продолжаться еще около двух лет.
Раз в 10–12 лет в Башкирии активно орудуют шелкопряды. Причина проста: это благоприятные условия в республике — ранняя весна и жаркая погода. Полностью избавиться от вредителей не получится, но самая эффективная мера борьбы — это профилактика. Завершение работ по обработке территорий планируется в конце июня.