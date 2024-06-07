Стало известно, какой ущерб нанес Башкирии шелкопряд

В Башкортостане непарный шелкопряд уже повредил почти 200 тыс. гектаров леса. Сейчас идет вспышка массового размножения вредителя, что привело к угрозе объедания лесов и садов. Он атакует до 300 видов растений: лиственные породы, хвойные и многие виды кустарников. Особенное внимание уделяет березе, дубу, тополю и яблоне.

Смородина и яблоки еще не успели поспеть, а листья уже погрызены. В лесах и садах появился непарный шелкопряд. Владелица участка Лилия Шакирова рассказала, что в этом году гусеницы напали на яблони. Теперь ей приходится приезжать чаще и бороться с ними самой, ведь по требованиям СанПиНа обрабатывать садовые товарищества службы не имеют права.

Все деревья практически голые в прошлом году стояли, и, чтобы в этом году такого не было, приходится обрабатывать. Купила разные средства в магазине для разных насекомых, пришлось купить опрыскиватель даже, чтобы обрабатывать. Лилия Шакирова

Обработка от незваных гостей проходит наземным способом в 16 муниципалитетах, которые находятся в треугольнике Уфимского, Белебеевского и Бакалинского районов. Для этого используют только биологические препараты, безвредные для полезных насекомых. Техника и специалисты работают с вечера до раннего утра. Это нужно для того, чтобы аэрозоль не испарялся и равномерно лёг на поверхность листа.

Очаг увеличился в разы по сравнению с прошлым годом. В текущем году очаг составил 191 тыс. гектаров, по сравнению с прошлогодними 67 тыс. Это связано с тем, что есть так называемые «буферные зоны» — мы не можем обрабатывать по требованию СанПиН участки, близлежащие к населенным пунктам, садовым товариществам, водным объектам и пчеловодческим пасекам. Руслан Хабибуллин, начальник отдела охраны и защиты леса Минлесхоза Республики Башкортостан

Вспышка размножения шелкопрядов перешла с юго-востока на северо-запад Башкортостана. Очаги нашествия помогают выявить снимки из космоса и мониторинг. По прогнозам специалистов, атака насекомых будет продолжаться еще около двух лет.

В последние годы в связи с очень теплым, жарким летом, конечно, численность его резко увеличивается. Непосредственного влияния на человека он не оказывает, но сокращение площадей леса благодаря его активной деятельности сказывается на деревообработке, производстве мёда у нас в Башкирии, поскольку он липу очень любит и повреждает большие массивы липы, ну и плодовые деревья. Садоводы, конечно, страдают. Галина Мишуковская, профессор кафедры физиологии, биохимии и кормления животных БГАУ