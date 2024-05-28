В Уфе будут восстанавливать разрушенный мозаичный рисунок фонтана в Черниковке

По его словам, в настоящее время в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Калининском районе города идет реконструкция данного объекта.

Реконструкция продолжается. Сегодня здесь приступили к демонтажу чаши для ее последующего восстановления. Как показало проведенное ранее обследование, произошла коррозия бетона, и чаша находилась в аварийном состоянии, мозаичный рисунок при этом был частично утрачен.

Он также отметил, что перед тем, как приступить к работам, было проведено сканирование и 3D-съемка фонтана. Старая мозаика была выполнена из стеклонита, который заменят на современный и качественный материал – смальту. Кроме того, новая мозаика будет выложена после того, как забетонируют чашу, а рисунок будет полностью восстановлен.