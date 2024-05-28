В Уфе будут восстанавливать разрушенный мозаичный рисунок фонтана в Черниковке

Сегодня в местных телеграм-каналах пользователи публиковали фотографии с разрушенной мозаикой фонтана рядом с Городским культурно-досуговым центром. Ситуацию прокомментировал начальник управления капитального строительства администрации Уфы Игорь Чернов.
По его словам, в настоящее время в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Калининском районе города идет реконструкция данного объекта.
Он также отметил, что перед тем, как приступить к работам, было проведено сканирование и 3D-съемка фонтана. Старая мозаика была выполнена из стеклонита, который заменят на современный и качественный материал – смальту. Кроме того, новая мозаика будет выложена после того, как забетонируют чашу, а рисунок будет полностью восстановлен.
Фото: социальные сети