В Уфе будут восстанавливать разрушенный мозаичный рисунок фонтана в Черниковке

Сегодня в местных телеграм-каналах пользователи публиковали фотографии с разрушенной мозаикой фонтана рядом с Городским культурно-досуговым центром. Ситуацию прокомментировал начальник управления капитального строительства администрации Уфы Игорь Чернов.

Фото №1 - В Уфе будут восстанавливать разрушенный мозаичный рисунок фонтана в Черниковке

По его словам, в настоящее время в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» в Калининском районе города идет реконструкция данного объекта.

Реконструкция продолжается. Сегодня здесь приступили к демонтажу чаши для ее последующего восстановления. Как показало проведенное ранее обследование, произошла коррозия бетона, и чаша находилась в аварийном состоянии, мозаичный рисунок при этом был частично утрачен.

Игорь Чернов, начальник управления капитального строительства администрации Уфы

Он также отметил, что перед тем, как приступить к работам, было проведено сканирование и 3D-съемка фонтана. Старая мозаика была выполнена из стеклонита, который заменят на современный и качественный материал – смальту. Кроме того, новая мозаика будет выложена после того, как забетонируют чашу, а рисунок будет полностью восстановлен.   

К сожалению, фонтан не функционировал порядка двух десятилетий, однако уже скоро здесь вновь забьют струи воды. Пуск фонтана ожидается в 2025 году. 

Игорь Чернов, начальник управления капитального строительства администрации Уфы

Фото: социальные сети  

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