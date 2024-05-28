Из Башкирии по примеру отца и брата на передовую СВО ушел 19-летний доброволец

Доброволец из Бирска с позывным «Тихий» отправился в зону проведения спецоперации. Ему всего 19, и он не единственный боец в семье, рассказывает корреспондент издания «Победа» Ольга Платонова. Сейчас там, «за ленточкой», служат его 48-летний отец и 23-летний брат.

«Тихий» не проходил срочную службу, после школы учился в Мишкинском агропромышленном колледже. Должен был стать мастером сельскохозяйственного производства. Но парень решил последовать примеру мужчин своей семьи и встал на защиту Родины.

Перед отправкой на фронт боец отучился в Бирске на оператора БПЛА. Успел освоить теорию, практику прошел во время боев на Купянском направлении.

Рядом были в основном мужики среднего и старшего возраста. До 20 лет – я был в единственном числе. Засели в окопах, дождались приказа на штурм позиции противника, это где-то в полутора километрах от нас. Имея в наличии три дрона, сумел ликвидировать две группы по четыре человека. Доброволец СВО, позывной «Тихий»

Парень делится, что из дома он привез с собой талисман – детскую игрушку чебурашку. Говорит, что этот талисман помогает ему преодолеть страх.

Приобрел перед отправкой на СВО как память о беззаботном времени. Прикрепил к разгрузочному жилету. Вроде с ним легче переносить все трудности. Кстати, здесь у многих есть свои обереги. Хотите верьте, хотите нет, иногда самые простые вещи, связанные с домом, дают чувство уверенности и защиты. Доброволец СВО, позывной «Тихий»

В настоящее время молодой человек находится дома, проходит реабилитацию после ранения. В ногу попали осколки «лепестка» и от «Града». Сначала его лечили в Санкт-Петербурге, сделали несколько операций. Сейчас он передвигается с тросточкой, но всей душой рвется к своим – в зону СВО.

Мама, конечно, была против, чтобы я подписывал контракт, пришлось поставить перед фактом. Дома еще четыре младших брата и сестренка. Забот у нее хватает. Вернусь после победы, сделаю предложение своей девушке. Уверен, что дождется. Доброволец СВО, позывной «Тихий»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате служащим по контракту в зоне СВО в размере 205 тысяч рублей. То есть при заключении контракта военнослужащие получат совокупную единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Из них 205 тысяч рублей – от Башкирия и 195 тысяч рублей — от Министерства обороны Россий Федерации.

Также мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о единовременной денежной выплате контрактникам в размере 200 тысяч рублей. Ранее эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Дополнительная мера поддержки полагается тем лицам, которые заключат контракт в период с 1 мая по 31 августа текущего года. Таким образом, жители Уфы, подписавшие контракт, получат совокупную единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей, из которых 205 тысяч рублей выделяет Башкирия, 195 тысяч рублей — Министерство обороны.

Отметим, единовременную выплату контрактники стали получать в районах и городах региона.