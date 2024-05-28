В Уфе появятся новые «Башкирские дворики»

Программа по благоустройству дворовых территорий реализуется в Башкортостане с 2019 года по инициативе главы республики Радия Хабирова. За это время она коснулась более 1300 территорий. Сейчас в столице обустраивают параллельно два двора — по улицам Степана Кувыкина и Октябрьской революции.
Раньше здесь были турники, старые качели, небольшая горка и песочница, а совсем скоро на их месте появятся новые, современные площадки. В рамках проекта «Башкирские дворики» открыть их планируют к осени.
Здесь построят безопасную детскую и спортивные площадки, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, проведут ремонт проездов. Также установят новые скамейки, урны для мусора, начнут озеленение и обновят асфальтовое покрытие. Если место и технические условия позволяют, то жильцы могут оставить заявку и на другие виды работ. Всё это — для комфорта жителей.
Какие работы будут проводиться во дворе дома на улице Степана Кувыкина и как он будет выглядеть, жильцы дома определили сами — на общем собрании два года назад. Там же решили принять участие в региональной программе.
На реализацию проекта основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета — это 94 %, муниципалитеты вкладывают 5 %, и 1 % — сами жители. Еще в апреле этого года на заседании форума «Управдом» глава Башкортостана заявил: программа «Башкирские дворики» будет продолжена, причем не только в городах.
В 2024 году в 33 муниципалитетах республики благоустроят 143 дворовые территории. Для этого выделили миллиард рублей. Чтобы принять участие в программе «Башкирские дворики», жильцам необходимо провести общее собрание, проголосовать и организовать инициативную группу из собственников. Без согласования с хозяевами процесс благоустройства не заработает.