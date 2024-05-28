В Уфе появятся новые «Башкирские дворики»

Программа по благоустройству дворовых территорий реализуется в Башкортостане с 2019 года по инициативе главы республики Радия Хабирова. За это время она коснулась более 1300 территорий. Сейчас в столице обустраивают параллельно два двора — по улицам Степана Кувыкина и Октябрьской революции.

Раньше здесь были турники, старые качели, небольшая горка и песочница, а совсем скоро на их месте появятся новые, современные площадки. В рамках проекта «Башкирские дворики» открыть их планируют к осени.

На данный момент у нас производится работа по монтажу бортовых камней, так как демонтаж уже был выполнен, сейчас работает «ГорСвет», демонтируют опоры. Все работы ведутся в графике. Ильшат Насыров, главный специалист отдела капитального строительства администрации Кировского района г. Уфы.

Здесь построят безопасную детскую и спортивные площадки, смонтируют системы освещения и видеонаблюдения, проведут ремонт проездов. Также установят новые скамейки, урны для мусора, начнут озеленение и обновят асфальтовое покрытие. Если место и технические условия позволяют, то жильцы могут оставить заявку и на другие виды работ. Всё это — для комфорта жителей.

В 2024 году на территории Кировского района г. Уфы запланировано благоустройство двухдворовых территорий и многоквартирных домов. Ильгизар Мухамедьянов, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского района г. Уфы

Какие работы будут проводиться во дворе дома на улице Степана Кувыкина и как он будет выглядеть, жильцы дома определили сами — на общем собрании два года назад. Там же решили принять участие в региональной программе.

Так как тут все-таки народу много живет и детей тоже, хотелось бы, наверное, чтобы современной была детская площадка с оборудованными снарядами всевозможными и чтобы было красиво, уютно во дворе. Любовь Алабужева, жительница дома №18/2 по ул. Кувыкина

На реализацию проекта основная часть финансирования выделяется из регионального бюджета — это 94 %, муниципалитеты вкладывают 5 %, и 1 % — сами жители. Еще в апреле этого года на заседании форума «Управдом» глава Башкортостана заявил: программа «Башкирские дворики» будет продолжена, причем не только в городах.

Часто доходит до споров, автомобилисты просят больше парковок, кто-то — детские площадки. Не забываем ничьи интересы. Арсланбек Хайдаров, заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан