Почётный гражданин Уфы: рассказ о Рашите Бадыкове

С любовью к людям и врачебному искусству. К 450-летию Уфы продолжается цикл видеозаписей о почетных гражданах столицы Башкортостана. Первый хирург-онколог республики Рашит Бадыков. За полвека провёл более 10 тыс. операций и спас столько же жизней. Он работал, чтобы люди жили. Жили, несмотря на страшный диагноз.

Рашиту Бадыкову едва исполнилось девять, когда началась Великая Отечественная. Совсем ребенок, которому в один момент пришлось стать взрослым. Тяжёлые годы войны и определили его судьбу. Директор Митро-Аюповской школы Чекмагушевского района разглядел в своём ученике настоящего доктора и настоятельно рекомендовал стать врачом. В 1950-м Рашит Газизович поступил в БГМУ.

После института его отправили в Туймазинский район, где ему предстояло пройти серьёзную школу сельского врача-универсала. Это когда тебя, молодого и неопытного, могут вызвать на экстренные роды. И чтобы спасти роженицу с больным сердцем и, как выяснится, двух её малышей, Рашит Бадыков принял решение делать кесарево сечение. Операцию, которую только видел во время медпрактики.

Спустя два года его отправили на специализацию по хирургии в Казань. Там он открыл для себя новое направление — онкологию. Рашит Газизович выезжал на операции во все города и районы республики.

Руслан Бадыков пошёл по стопам отца. Он торакальный онколог. А Рашит Газизович теперь входит в двери Республиканского клинического онкологического диспансера не как врач, а как гость. Своими знаниями делится с молодым поколением.