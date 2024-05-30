Пара из Башкирии поженится на популярном реалити-шоу

Влюбленная пара из Стерлитамака примет участие в проекте «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница!». Согласно правилам, четыре невесты побывают на свадьбах друг у друга и оценят уровень торжества конкуренток.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в одном из выпусков реалити будут участвовать 33-летняя Евгения и 41-летний Ильдар из Стерлитамака. Невеста учится в медуниверситете, а жених – шеф-повар. Они познакомились на работе и вместе уже более 10 лет.