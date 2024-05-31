В Башкирии лагерь «Орлёнок» завершил подготовку к летним сменам

Перед этим техперсонал вместе с вожатыми провели генеральную уборку: очистили территорию, скосили траву, освежили ремонт в коридорах и комнатах. Также сотрудники продумали рацион – будет организовано шестиразовое питание от местных и башкирских производителей.

Этим летом в лагере отдохнут более 1000 детей со всего Башкортостана. В течение всех смен они будут вовлечены в самые разные мероприятия. Для каждого ребенка лагерь откроет новые возможности: кто-то найдет новых друзей, а кто-то откроет в себе новые творческие способности.