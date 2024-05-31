В Уфе подопечным хосписа показали спектакль «Бременские музыканты»

В Уфе для подопечных хосписа с музыкальным спектаклем «Бременские музыканты» выступили воспитанники детской воскресной школы Никольской вокзальной церкви. Благотворительное выступление состоялось в преддверии Дня защиты детей. В этом году постановка победила на епархиальном театральном фестивале «Пасха красная» в номинации «Лучшая сценография, декорации и костюмы».

Даниилу 14 лет. В театральной студии парень занимается не так давно — с начала года. Но, несмотря на маленький опыт, имеет большой успех — в спектакле играет главную роль персонажа Трубадура.