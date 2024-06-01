В Правительстве Башкирии прошли заседания Комиссии по ЧС

В Правительстве республики прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одной из главных тем стало обеспечение безопасности на водных объектах региона с началом купального сезона, который стартует завтра. К тому же начинаются и летние каникулы.

Безопасности детей на воде было уделено особое внимание. За прошлый год в регионе утонуло 117 человек, из них 11 детей. Большая часть трагедий пришлась на лето. На сегодняшний день в республике обеспечена готовность к открытию 148 пляжей в 57 муниципалитетах. Кроме того, в этом году вводятся новшества.