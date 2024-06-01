В Башкирии отметили День защиты детей

В Башкортостане отметили один из старейших международных светских праздников — День защиты детей. По всей республике и в её столице прошли десятки мероприятий, главными героями которых были, конечно, дети.
В этот день даже самые суровые взрослые словно впали в детство. По одни ворота — чиновники и высшее руководство судов республики, по другие — дети. Голы летят с обеих сторон. Одним из авторов стал глава администрации Кировского района Уфы.
Детский сабантуй возле уфимской деревни Локотки — не совсем обычный. Его организатором выступил Совет судей республики. Поэтому среди гостей не только местные жители, но и служители Фемиды, которые приехали сюда со всех районов Башкортостана. Приглашены не просто дети сотрудников, судей, но и дети участников СВО, что для нас немаловажно. Сейчас мы их поздравляли, дарили подарки.
Детям многого и не надо. Главное, чтобы родители были рядом. Сегодняшний праздник предваряет долгожданные каникулы у детей и напоминает взрослым об ответственности за подрастающее поколение.
Дети сегодня были в самом центре внимания. В ГКЗ «Башкортостан» прошел IV Культурный форум АРТ-курултай, который собрал талантливых ребят со всей республики. На одной площадке — победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, которые здесь же презентовали свои проекты, посвященные укреплению семьи.
В рамках Арт-курултая наградили участников конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Он объединил около 300 участников. Гран-при получила 8-летняя Милана Рыбалкина, выступающая в жанре жестового пения. Призеры получили сертификаты на сумму от 20 до 70 тыс. рублей.
Это сейчас детьми считаются жители до 18 лет. Раньше возрастной порог был значительно ниже. Два века назад глава одной из христианских общин впервые провел службу для юных прихожан, обратив внимание на проблему слишком раннего взросления. Постепенно несовершеннолетние получали больше прав. А уже в 1949-м праздник День защиты детей официально закрепили в международном уставе. Один из главных смыслов — оберегать подрастающее поколение, чтобы построить благополучное будущее страны.