В Башкирии отметили День защиты детей

В Башкортостане отметили один из старейших международных светских праздников — День защиты детей. По всей республике и в её столице прошли десятки мероприятий, главными героями которых были, конечно, дети.

В этот день даже самые суровые взрослые словно впали в детство. По одни ворота — чиновники и высшее руководство судов республики, по другие — дети. Голы летят с обеих сторон. Одним из авторов стал глава администрации Кировского района Уфы.

Детский сабантуй возле уфимской деревни Локотки — не совсем обычный. Его организатором выступил Совет судей республики. Поэтому среди гостей не только местные жители, но и служители Фемиды, которые приехали сюда со всех районов Башкортостана. Приглашены не просто дети сотрудников, судей, но и дети участников СВО, что для нас немаловажно. Сейчас мы их поздравляли, дарили подарки.

Детям многого и не надо. Главное, чтобы родители были рядом. Сегодняшний праздник предваряет долгожданные каникулы у детей и напоминает взрослым об ответственности за подрастающее поколение.

Дети сегодня были в самом центре внимания. В ГКЗ «Башкортостан» прошел IV Культурный форум АРТ-курултай, который собрал талантливых ребят со всей республики. На одной площадке — победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, которые здесь же презентовали свои проекты, посвященные укреплению семьи.

Это, наверное, самое главное, когда человек ставит перед собой пусть даже маленькую цель — просто утром встать и сделать одно хорошее дело, или встать сегодня утром, чтобы прочитать 10 страниц книжки, — это тоже цель для себя, которая потом уже реализуется в жизни большими достижениями. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

В рамках Арт-курултая наградили участников конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Он объединил около 300 участников. Гран-при получила 8-летняя Милана Рыбалкина, выступающая в жанре жестового пения. Призеры получили сертификаты на сумму от 20 до 70 тыс. рублей.