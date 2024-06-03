«Надо двигаться дальше!» - Радий Хабиров о рейтинге качества жизни

Республика Башкортостан впервые вошла в Топ-20 регионов России, заняв 12-е место. Это хорошее место, учитывая, что в рейтинге оцениваются все 89 субъектов России. Учитывались показатели экологического благополучия, здравоохранения, образования, поддержка семей, чистота, безопасность, то есть очень важные интегральные показатели. Важно, что Агентство формировало рейтинг с учетом мнения людей, они делают системные опросы. Значит, люди сами подтверждают качество жизни, оно улучшается, для нас это показатель. Будем считать, что эту работу мы неплохо делаем. Мы привыкли побеждать, 12-е место – хороший результат, но надо двигаться выше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии