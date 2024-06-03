В Башкирии в Зилаирском районе прошёл сабантуй

В минувшие выходные в Зилаирском районе прошел сабантуй. Праздник плуга собрал не только жителей района, но и известных уроженцев и почетных гостей. В этом году он прошёл возле села Староякупово, которое хранит богатую историю.

Народный избранник на коне. Старт началу состязаний на площадке дает депутат Госдумы России Зариф Байгускаров с флагом Зилаирского района в руках. В этом году Праздник плуга прошел на поляне между реками Сакмара и Зилаир. Самыми зрелищными состязаниями стали национальная борьба курэш и конные скачки.

Также прошли турниры по волейболу, мини-футболу, армрестлингу. Свои силы батыры испытывали на вертикальном столбе. На вершине которого их ждали призы.

На главной сцене чествовали тружеников агропромышленного комплекса. Несмотря на то, что в этом году посевная для аграриев башкирского Зауралья выдалась непростой из-за ночных заморозков и постоянных дождей, они выполнили стоящий план.

А вот обладателю титула «Самый сильный человек России» и рекордсмену Книги Гиннесса Эльбрусу Нигматуллину интересны были силовые состязания. К слову, концерт собрал не только артистов творческой самодеятельности района. Выступить перед своими земляками приехали и заслуженные артисты республики.

Деревня Староякупово хранит богатую историю. Здесь есть музей имени Ишмуллы Дильмухаметова. В этой деревне родился и постигал азы игры на курае известный артист, знаток башкирского фольклора и музыкант. А местная мечеть уже давно притягивает верующих.