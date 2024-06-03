Башкирия впервые вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни

Башкортостан впервые занял 12-ю строчку в рейтинге качества жизни по версии Ассоциации стратегических инициатив. Об этом говорили сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства под руководством Радия Хабирова. Башкортостан впервые вошел в число регионов-лидеров по качеству жизни, за два года взлетев с 40-го места на 12-е. Фундаментом для повышения этого показателя стали мероприятия, которые обсудили на оперативном совещании. На нём подвели итоги инвестиционного форума в Зауралье, международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Также речь шла о ежедневной работе, в том числе проверке аттракционов, установке пожарных извещателей нового поколения, трансплантации костного мозга в детском онкоцентре.
Маленькая пациентка начинала химиотерапию в старом онкоцентре, а завершила уже в новом. Центр детской онкологии и гематологии построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь объекта — 18 тыс. квадратных метров. Если раньше на лечение приходилось ехать в федеральные центры, то теперь не всегда. Сейчас стоит задача организовать процедуру трансплантации костного мозга. Об этом говорили на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана.
Для спасения жизни разрабатывается и другой проект, пока пилотный для трех районов — Благовещенского, Ишимбайского и Стерлитамакского. Внешне — обычный пожарный извещатель, но этот экземпляр оснащен GSM-модулем.
По итогам прошлого года Башкортостан впервые занял 12-ю строчку рейтинга качества жизни по версии Ассоциации стратегических инициатив. Республика впервые вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни. Для сравнения, в 2022-м — 25-я позиция, а в 2021-м и вовсе 40-я. Теперь же 1-е место.
На совещании председатель Госсобрания Константин Толкачев напомнил о предстоящих выборах главы республики. Они пройдут в трехдневном формате, с 6 по 8 сентября.
Вместе с Главой Башкортостана жители республики будут выбирать депутатов городских и районных округов. И в этом контексте важно избрать тех, кто доказал преданность родине не словом, а делом. Речь идет об участниках СВО, которые вернулись. Радий Хабиров подчеркнул: они защищали Родину и понимают, что такое настоящий патриотизм.