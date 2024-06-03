Башкирия впервые вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни

Башкортостан впервые занял 12-ю строчку в рейтинге качества жизни по версии Ассоциации стратегических инициатив. Об этом говорили сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства под руководством Радия Хабирова. Башкортостан впервые вошел в число регионов-лидеров по качеству жизни, за два года взлетев с 40-го места на 12-е. Фундаментом для повышения этого показателя стали мероприятия, которые обсудили на оперативном совещании. На нём подвели итоги инвестиционного форума в Зауралье, международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Также речь шла о ежедневной работе, в том числе проверке аттракционов, установке пожарных извещателей нового поколения, трансплантации костного мозга в детском онкоцентре.

Маленькая пациентка начинала химиотерапию в старом онкоцентре, а завершила уже в новом. Центр детской онкологии и гематологии построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь объекта — 18 тыс. квадратных метров. Если раньше на лечение приходилось ехать в федеральные центры, то теперь не всегда. Сейчас стоит задача организовать процедуру трансплантации костного мозга. Об этом говорили на оперативном совещании под руководством Главы Башкортостана.

В Уфу приезжали специалисты Национального исследовательского центра имени Д. Рогачева, провели забор биоматериала, он помещен в криокамеру. Как только пациент получит курс химиотерапии, мы сделаем второй этап — это уже непосредственно пересадку костного мозга. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Для спасения жизни разрабатывается и другой проект, пока пилотный для трех районов — Благовещенского, Ишимбайского и Стерлитамакского. Внешне — обычный пожарный извещатель, но этот экземпляр оснащен GSM-модулем.

Сейчас мы устанавливаем пожарные извещатели только со звуковым сигналом. И немобильный человек в случае опасности может и не спастись. Теперь мы будем устанавливать извещатели с GSM-модулем, который будет сразу отправлять сигнал на четыре адреса: родным, в экстренные службы, в органы опеки, в сельсовет. И тогда человека можно будет спасти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам прошлого года Башкортостан впервые занял 12-ю строчку рейтинга качества жизни по версии Ассоциации стратегических инициатив. Республика впервые вошла в число регионов-лидеров по качеству жизни. Для сравнения, в 2022-м — 25-я позиция, а в 2021-м и вовсе 40-я. Теперь же 1-е место.

Республика Башкортостан впервые вошла в топ-20 регионов России, заняв 12-е место. Это хорошее место, учитывая, что в рейтинге оцениваются все 89 субъектов России. Учитывались показатели экологического благополучия, здравоохранения, образования, поддержка семей, чистота, безопасность, то есть очень важные интегральные показатели. Важно, что агентство формировало рейтинг с учетом мнения людей, они делают системные опросы. Значит, люди сами подтверждают качество жизни, оно улучшается, для нас это показатель. Будем считать, что эту работу мы неплохо делаем. Мы привыкли побеждать, 12-е место — хороший результат, но надо двигаться выше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании председатель Госсобрания Константин Толкачев напомнил о предстоящих выборах главы республики. Они пройдут в трехдневном формате, с 6 по 8 сентября.

Депутаты выражают уверенность, что выборы, как и все предыдущие, пройдут безупречно с юридической точки зрения. Все необходимые условия для этого имеются. Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан.