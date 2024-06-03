В Башкирии продолжается программа капитального ремонта крыш

Дожди больше не страшны. В Башкортостане продолжается программа капитального ремонта крыш за счёт республиканского бюджета. Инициатором такой идеи три года назад стал Радий Хабиров. В текущем году на эти цели выделят 670 млн рублей, в том числе 450 млн из региональной казны.

Всего за четыре дня рабочие не только полностью демонтировали старую шиферную крышу, которая простояла тут порядка 40 лет, но и возвели каркас новой кровли. Деревянные опоры сразу обрабатывают огнебиозащитой в специальном бассейне. Погода позволяет бригаде работать по графику, отставаний нет.

Сразу четыре малоэтажных дома по улице Строителей в селе Стерлибашево попали в программу капитального ремонта крыш. На одном объекте работы выполнили ещё прошлой зимой. Сейчас строители зашли, а точнее, забрались, и на остальные объекты. В этом году в рамках программы по всей республике отремонтируют 136 крыш, что вдвое больше, чем всего с начала действия программы.

За работой пристально наблюдают и местные жители. Из-за протекающей крыши жители верхних этажей боятся начинать ремонт в своих квартирах. А те, кому кровлю уже заменили, не нарадуются. Говорят, строительные бригады знают свое дело. Новая кровля выдержала даже сильные весенние ливни.

Фото №1 - В Башкирии продолжается программа капитального ремонта крыш

Программа капитального ремонта крыш, запущенная по инициативе главы республики Радия Хабирова, актуальна для жителей тех муниципалитетов, где мало многоквартирных домов и взносы на капремонт не превышают 3 млн рублей в год. Раньше в таких районах ремонтировали максимум одну крышу, а потом снова копили деньги. Теперь процесс идёт гораздо быстрее.

Поддержка республиканского бюджета позволяет ускорить темпы работ и увеличить ее объемы. Уже к концу текущей недели строители закроют крышу по адресу Строителей, 6 и приступят к демонтажу старой кровли в соседнем доме. Вторая бригада уже ведет здесь подготовительные работы.

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