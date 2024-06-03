В Башкирии продолжается программа капитального ремонта крыш

Дожди больше не страшны. В Башкортостане продолжается программа капитального ремонта крыш за счёт республиканского бюджета. Инициатором такой идеи три года назад стал Радий Хабиров. В текущем году на эти цели выделят 670 млн рублей, в том числе 450 млн из региональной казны.

Всего за четыре дня рабочие не только полностью демонтировали старую шиферную крышу, которая простояла тут порядка 40 лет, но и возвели каркас новой кровли. Деревянные опоры сразу обрабатывают огнебиозащитой в специальном бассейне. Погода позволяет бригаде работать по графику, отставаний нет.

Сразу четыре малоэтажных дома по улице Строителей в селе Стерлибашево попали в программу капитального ремонта крыш. На одном объекте работы выполнили ещё прошлой зимой. Сейчас строители зашли, а точнее, забрались, и на остальные объекты. В этом году в рамках программы по всей республике отремонтируют 136 крыш, что вдвое больше, чем всего с начала действия программы.

За работой пристально наблюдают и местные жители. Из-за протекающей крыши жители верхних этажей боятся начинать ремонт в своих квартирах. А те, кому кровлю уже заменили, не нарадуются. Говорят, строительные бригады знают свое дело. Новая кровля выдержала даже сильные весенние ливни.

Программа капитального ремонта крыш, запущенная по инициативе главы республики Радия Хабирова, актуальна для жителей тех муниципалитетов, где мало многоквартирных домов и взносы на капремонт не превышают 3 млн рублей в год. Раньше в таких районах ремонтировали максимум одну крышу, а потом снова копили деньги. Теперь процесс идёт гораздо быстрее.