Глава Башкирии провел встречу с Приволжским транспортным прокурором

У вас очень ответственная работа. Всё связанное с транспортом имеет для республики стратегическое значение. В Башкортостане развиты все виды транспорта. По протяжённости дорожной сети мы занимаем в России второе место. Важным транспортным узлом региона является и Стерлитамак – один из крупных промышленных центров республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан