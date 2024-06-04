Глава Башкирии провел встречу с Приволжским транспортным прокурором

Радий Хабиров провел рабочую встречу с Приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношом. Главными темами беседы стали повышение безопасности на авто- и железных дорогах, ж/д переездах, соблюдение законодательства в сфере.

По всей республике приводятся в порядок дороги разного значения по региональным и федеральным проектам. В 2023 году число погибших на автодорогах региона снизилось по сравнению с предыдущими годами. Отдельное внимание уделено борьбе с нелегальными перевозчиками. В этом плане идет эффективное взаимодействие региональных властей с Приволжской транспортной прокуратурой, отметили стороны.

У вас очень ответственная работа. Всё связанное с транспортом имеет для республики стратегическое значение. В Башкортостане развиты все виды транспорта. По протяжённости дорожной сети мы занимаем в России второе место. Важным транспортным узлом региона является и Стерлитамак – один из крупных промышленных центров республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дмитрий Конош, в свою очередь, представил главе республики нового руководителя Стерлитамакской транспортной прокуратуры Виталия Семёнова.

Опыт и знания, которыми обладает Виталий Владимирович, позволят ему совместно с республикой успешно выполнять задачи по надзору за соблюдением транспортного законодательства.

Дмитрий Конош, Приволжский транспортный прокурор
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