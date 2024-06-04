Глава Башкирии провел встречу с Приволжским транспортным прокурором

Радий Хабиров провел рабочую встречу с Приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношом. Главными темами беседы стали повышение безопасности на авто- и железных дорогах, ж/д переездах, соблюдение законодательства в сфере.
По всей республике приводятся в порядок дороги разного значения по региональным и федеральным проектам. В 2023 году число погибших на автодорогах региона снизилось по сравнению с предыдущими годами. Отдельное внимание уделено борьбе с нелегальными перевозчиками. В этом плане идет эффективное взаимодействие региональных властей с Приволжской транспортной прокуратурой, отметили стороны.
Дмитрий Конош, в свою очередь, представил главе республики нового руководителя Стерлитамакской транспортной прокуратуры Виталия Семёнова.