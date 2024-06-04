«Единая Россия» выдвинула Радия Хабирова на выборы Главы Башкирии

Единороссы республики выдвинули кандидатуру Секретаря регионального политсовета Радия Хабирова на пост Главы Башкортостана. Выборы высшего должностного лица республики стартуют 6 сентября и продлятся три дня. Свою поддержку действующему руководителю региона однопартийцы и сторонники «Единой России» высказали на форуме, который прошел сегодня в Уфе.

Тысячи делегатов со всей республики собрались под сводами Уфа-арены с одной целью — поддержать Радия Хабирова и выдвинуть его кандидатом от партии на предстоящих выборах Главы Башкортостана. Свой выбор объясняют просто: за последние годы под его руководством республика стала сильнее во всех сферах. Несмотря на давление Запада, башкирская экономика крепко стоит на ногах, развивается медицина, образование, социальная поддержка населения.

Эффективная деятельность Радия Хабирова показывает и то, что кадровая политика президента России работает. Поэтому и сам Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой Башкортостана поддержал его кандидатуру. Теперь выбор — за жителями республики.

Радий Фаритович, в целом всё получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что всё же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать. А так в целом всё нормально, так что желаю удачи. Владимир Путин, Президент России

Несмотря на то, что форум считался партийным, среди участников присутствовали не только обладатели партбилетов «Единой России». Гостями мероприятия стали и военнослужащие башкирских подразделений, которые вернулись домой в краткосрочный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. На груди — медали «За отвагу» и ордена Мужества. В памяти — личные встречи с Главой Башкортостана на Донбассе. Радий Хабиров неоднократно посещал зону боевых действий, встречался с земляками. Ни одна личная просьба бойцов не осталась без внимания.

О своей неизменной позиции в поддержке участников СВО и членов их семей Радий Хабиров ещё раз сказал со сцены, обращаясь к делегатам форума.

Наши воины выполняют задачи на поле боя. Мы сплотились для того, чтобы охватить заботой и вниманием родителей, жён, детей, родных и близких тех, кто воюет. Справедливо, что мы должны заботиться о них. Мы должны поддержать и тех родителей, которые похоронили своих сыновей, детей, которые похоронили своих отцов. Всем миром, всей республикой должны сделать так, чтобы они чувствовали нашу заботу. Это очень важно. А у нас с вами свой фронт – трудовой. И наша задача – сделать так, чтобы экономика работала, чтобы республика была привлекательной для инвестиций. Считаю, у нас это получается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В первую очередь это, конечно, говорит о последовательности Радия Фаритовича, поскольку его принцип, который он определил как «Своих не бросаем», на мой взгляд, наиболее ярко проявляется в истории специальной военной операции, с поддержкой участников СВО и их семей. Действительно, в зоне СВО наша республика сильно выделяется. Минобороны называет ту практику и опыт, которые мы наработали, образцовыми в плане поддержки СВО. Всё это стало возможным благодаря личной энергии и личному вниманию Радия Фаритовича. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике

«Единая Россия» — самая народная партия. В ее рядах не только чиновники. Основной костяк составляют врачи, учителя, представители рабочих профессий, деятели искусств, спортсмены. Каждый из них вносит свой вклад в развитие Башкортостана. И каждый видит, как жизнь в республике меняется к лучшему.

В рамках форума единороссы также провели конференцию регионального отделения, основным вопросом которой стало выдвижение Радия Хабирова кандидатом на должность главы Башкортостана на предстоящих выборах. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

Безусловно, центральным событием сентября станут выборы главы республики. Мы сегодня от партии «Единая Россия» должны избрать кандидата для выдвижения на выборы главы. Я не сомневаюсь в том, что мы здесь все вместе с вами поддержим уважаемого Радия Фаритовича. Сегодня за кандидата лучше всего говорят его дела. Республика развивается, несмотря на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся как страна и как партия. Мы нашли этот невообразимый баланс, эту точку равновесия, когда, с одной стороны, вы сегодня отправляете 127-й гуманитарный конвой и почти 9 тыс. тонн гуманитарного груза, который собирают все жители вашей республики. Это и окопные свечи, это и сети, это антидроновые одеяла. Сергей Перминов, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

После того как Президент поддержал кандидатуру Радия Фаритовича на новый срок, очень важно, что именно сегодня, с таким большим стартом избирательной кампании, Радий Фаритович заручится поддержкой рядовых партии, секретарей, которые объединяют всю огромную партийную организацию Башкирии. Олег Димов, заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия».

Мы в нём уверены. Эта пятилетка показала огромный его потенциал как руководителя, что мы умеем даже в самые сложные периоды оставаться республикой, которая растёт и развивается. Он показал себя руководителем, который вокруг себя консолидирует людей. Он показал себя руководителем, который умеет масштабно мыслить, который умеет даже самую маленькую мысль превращать в мегапроект, который известен всему миру. Эльвира Аиткулова, депутат государственной Думы России

Делегатами конференции стали 195 членов партии со всех районных и городских отделений. Они утвердили предвыборную программу и тайным голосованием выбрали своего кандидата. Радий Хабиров поблагодарил однопартийцев за поддержку. А в беседе с журналистами подчеркнул: в случае его избрания главой республики на второй срок все действующие программы по поддержке медицины, образования, спорта, строительству дорог, развитию села и многие другие будут продолжены. Появятся и новые направления.

Вчера мы приняли две программы. Это сохранение природных ресурсов Республики Башкортостан. Техногенная деятельность человека привела к тому, что нам надо позаботиться о сохранении водных ресурсов. Это в том числе, возможно, возрождение идеи строения водохранилища. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан