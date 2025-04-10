Радий Хабиров призвал к осторожности на дорогах

Зима вернулась. Об этом предупреждали синоптики и МЧС, однако к возвращению зимней погоды готовыми оказались не все. Сегодня на республику обрушился снегопад, который спровоцировал множество аварий как на улицах Уфы, так и на трассах.

Подняться по Кировоградской в Уфе на летней резине сегодня было проблематично, даже если в придачу к лошадиным добавить ещё четыре человеческие силы. Обстановку осложняла и авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Аварий в Уфе было много. Основная причина — резина. Часть водителей уже перешли с зимних на летние шины. Тяжелее всего пришлось приезжим. Кому-то пришлось менять планы. Выезжать на трассу, тем более на летней резине, действительно было опасно. Госавтоинспекторы регистрировали на дорогах республики десятки аварий.

Быть внимательными и аккуратными участников дорожного движения попросил сегодня в социальных сетях и глава республики. Также Радий Хабиров обратился ко всем службам, обеспечивающим безопасность на дорогах.

Прошу все дорожные службы, муниципальные службы и МЧС работать. А всех жителей республики – быть очень внимательными и аккуратными, особенно если вы собираетесь в дорогу. Берегите себя! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На нескольких автодорогах республики сегодня пришлось ограничить движение. Это «Уфа-Бирск-Янаул», Явгильдино-Щучье озеро, Бирск-Тастуба-Сатка и Мелеуз-Федоровка.

Вся техника в усиленном режиме на региональных трассах работает. Очищает поверхности в штатном режиме. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Для начала апреля снег — это не что-то сверхъестественное, говорят специалисты. Просто весна в этом году пришла очень рано.

Не ожидали, по крайней мере не хотели такого исхода аграрии. В этом году они на три недели раньше вышли на поля. Но сейчас их больше интересует не ход и сроки завершения весенне-полевых работ, а насколько зимняя погода может затянуться и есть ли угроза озимым культурам.