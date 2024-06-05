В Башкирии участники свадебного кортежа открыли стрельбу на дороге

Накануне пользователи социальных сетей активно обсуждали инцидент, который произошел в Янаульском районе.
В видеоролике автомобили выезжают на полосу встречного движения, в машинах находятся вооруженные мужчины. Один из гостей высунулся из люка авто и размахивал предметом, похожим на автомат. Другой, сидя за рулем, держал в руках пистолет.
Как сообщили в отделе МВД по Янаульскому району, участники инцидента уже опознаны, в отношении нарушителей составлены административные протоколы, ведется расследование.
Ситуацию прокомментировал глава района Салават Гильмиев. Он отметил, что по итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Фото: соцсети Салавата Гильмиева