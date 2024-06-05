В Уфе неадекватный мужчина устроил поножовщину в автобусе
Сегодня
утром в местных социальных сетях появилась информация о том, что в башкирской
столице в автобусе №110с неадекватный мужчина устроил поножовщину. Сообщается,
что в автобусе было много народу. В момент, когда мужчины стали кричать и нецензурно
ругаться, многие вышли из транспорта.
Одному
из пассажиров неадекват поранил ногу, попав в вену. Пострадавший вышел из автобуса.
Очевидцы вызвали скорую помощь и его увезли в стационар.
Есть
информация, что виновник произошедшего мог скрыться в подъезде дома по адресу Тухвата
Янаби, 53. Он рассказал, что конфликт произошел из-за обзывательств.
Он назвал меня оленем. Я попросил обосновать, потом ножик достал и в ногу ему ударил. Я весь в крови, весь автобус в крови. Из него столько крови лилось. Я убежал. В Инорсе сейчас.
Виновник инцидента
В
пресс-службе МВД по Башкирии дали комментарий по поводу случившегося.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Уфе поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, произошедшем в автобусе. Один из мужчин применил предмет, похожий на нож, и нанес своему оппоненту ранения этим предметом, после чего скрылся. 47-летний мужчина, получивший ранение, был доставлен в медучреждение. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что подозреваемый громко разговаривал по телефону, употребляя при этом нецензурную речь, и 47-летний уфимец сделал замечание. Личность подозреваемого установлена. Сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на его задержание.