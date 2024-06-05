Спортсмены Башкирии с триумфом завершили соревнования по велоспорту

Спортсмены из Башкортостана с триумфом завершили последние соревнования по велоспорту. Так, Айгуль Гареева в Ижевске выиграла чемпионат России среди лиц с ПОДА. Участие приняли около 100 спортсменов из 17 регионов страны. Айгуль выиграла индивидуальную гонку и групповую на 64 километра. Сейчас спортсменка продолжает своё восстановление и надеется поехать на Паралимпийские игры, которые в этом году пройдут в Париже.

Свое физсостояние оцениваю хорошо, приближаюсь к такому моменту, как себя чувствовала давным-давно, это хорошо, этот год паралимпийский, не теряю надежды, думаю, что шанс будет выступить на мировом уровне.

Айгуль Гареева, чемпионка мира по велоспорту на шоссе среди юниоров

Ещё одна спортсменка Эвелина Камильянова стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по велоспорту на треке среди девушек 15–16 лет. Она завоевала третье место в гонке скретч, это заезд с общим стартом. Теперь спортсменка отобралась в финал спартакиады учащихся, и это при том, что в Уфе нет профессионального трека, велосипедисты проводят сборы в других городах.

Фото №1 - Спортсмены Башкирии с триумфом завершили соревнования по велоспорту

Ехала гонку сзади, потому что не хотела вылезать, не было сил, потом оп, наконец, силы начали появляться, девочки начали слабее крутить, и я уже вылезла и смогла занять третье место.

Эвелина Камильянова, бронзовый призёр всероссийских соревнований по велоспорту

Они BMX занимаются, упор сделали на маунтинбайк, в основном, у нас у меня в приоритете готовить спортсменов на шоссе, параллельно совмещать трек, выезжать на соревнования, выступать. Тренировать готовить будущих чемпионов.

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