Спортсмены Башкирии с триумфом завершили соревнования по велоспорту

Свое физсостояние оцениваю хорошо, приближаюсь к такому моменту, как себя чувствовала давным-давно, это хорошо, этот год паралимпийский, не теряю надежды, думаю, что шанс будет выступить на мировом уровне.

Айгуль Гареева, чемпионка мира по велоспорту на шоссе среди юниоров