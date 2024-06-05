Спортсмены Башкирии с триумфом завершили соревнования по велоспорту

Спортсмены из Башкортостана с триумфом завершили последние соревнования по велоспорту. Так, Айгуль Гареева в Ижевске выиграла чемпионат России среди лиц с ПОДА. Участие приняли около 100 спортсменов из 17 регионов страны. Айгуль выиграла индивидуальную гонку и групповую на 64 километра. Сейчас спортсменка продолжает своё восстановление и надеется поехать на Паралимпийские игры, которые в этом году пройдут в Париже.
Ещё одна спортсменка Эвелина Камильянова стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по велоспорту на треке среди девушек 15–16 лет. Она завоевала третье место в гонке скретч, это заезд с общим стартом. Теперь спортсменка отобралась в финал спартакиады учащихся, и это при том, что в Уфе нет профессионального трека, велосипедисты проводят сборы в других городах.