Ставка на молодежь. Всемирный курултай башкир готовится представить новую программу на ближайшую пятилетку. Её обсудят во время VI съезда, который пройдет в конце года. Ну а пока в районах и городах проходят муниципальные собрания, на которых обсуждают успехи и достижения за последние годы. Также выбирают делегатов, которые будут представлять местные отделения на съезде.
Свои собрания курултай башкир начинает с песни, ставшей собственным гимном. Одна из самых известных народных мелодий — «Урал» — символ культуры и традиций, а также отражение многовековой истории. То, что сейчас усиленно пытаются сохранить члены организации.
Алмаз Зайдуллин, руководитель Шаранского молодежного центра, а с сегодняшнего дня еще и председатель местной ячейки Курултая башкир. Мужчина будет одним из делегатов на предстоящем VI по счету съезде Всемирного курултая.
В числе значимых проектов Всемирного курултая башкир — конкурс «Трезвое село». Одним из победителей стала деревня Дюртюли Шаранского района. Участие позволило не только выиграть 300 тысяч рублей на благоустройство села, но и снизить градус среди местного населения.
Особый интерес к национальным костюмам как неотъемлемой части культуры. В республике сейчас возрождается мода на этнические наряды, в том числе и для повседневной носки.
Сюда можно положить карту, деньги, повесить на шею. Это очень удобно, такая вещь пользуется спросом. Конечно, в центре внимания общественной организации, как и у всей страны, — помощь участникам спецоперации и членам их семей. Члены башкирского курултая участвуют в волонтерской деятельности, шьют вещи, собирают гумпомощь.
Со времени проведения V Всемирного курултая башкир прошло пять лет, богатых разными событиями. Сейчас активно идёт подготовка к шестому съезду. Причём не только в республике, но и других регионах.
Именно по инициативе башкирской общественности был принят республиканский закон о нематериальном культурном наследии. В специальный реестр включено более 200 различных объектов. Идёт поддержка ремесленников. Появились гранты на развитие кино. Каждая такая встреча — возможность обсудить стратегию развития башкирского народа на ближайшие годы и определить, какие ключевые вопросы предстоит решать.