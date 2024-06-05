Всемирный курултай башкир готовится представить новую программу на ближайшую пятилетку

Ставка на молодежь. Всемирный курултай башкир готовится представить новую программу на ближайшую пятилетку. Её обсудят во время VI съезда, который пройдет в конце года. Ну а пока в районах и городах проходят муниципальные собрания, на которых обсуждают успехи и достижения за последние годы. Также выбирают делегатов, которые будут представлять местные отделения на съезде.

Свои собрания курултай башкир начинает с песни, ставшей собственным гимном. Одна из самых известных народных мелодий — «Урал» — символ культуры и традиций, а также отражение многовековой истории. То, что сейчас усиленно пытаются сохранить члены организации.

Алмаз Зайдуллин, руководитель Шаранского молодежного центра, а с сегодняшнего дня еще и председатель местной ячейки Курултая башкир. Мужчина будет одним из делегатов на предстоящем VI по счету съезде Всемирного курултая.

В числе значимых проектов Всемирного курултая башкир — конкурс «Трезвое село». Одним из победителей стала деревня Дюртюли Шаранского района. Участие позволило не только выиграть 300 тысяч рублей на благоустройство села, но и снизить градус среди местного населения.

Особый интерес к национальным костюмам как неотъемлемой части культуры. В республике сейчас возрождается мода на этнические наряды, в том числе и для повседневной носки.

Сюда можно положить карту, деньги, повесить на шею. Это очень удобно, такая вещь пользуется спросом. Конечно, в центре внимания общественной организации, как и у всей страны, — помощь участникам спецоперации и членам их семей. Члены башкирского курултая участвуют в волонтерской деятельности, шьют вещи, собирают гумпомощь.

Сегодня все делегаты в один голос сказали о консолидации всех народов Республики Башкортостан вокруг лидера страны Владимира Владимировича Путина и Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Азамат Абдрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, руководитель аппарата Правительства Республики Башкортостан.

Со времени проведения V Всемирного курултая башкир прошло пять лет, богатых разными событиями. Сейчас активно идёт подготовка к шестому съезду. Причём не только в республике, но и других регионах.