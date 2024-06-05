Башкирия занимает второе место по количеству газозаправочных станций в России

Сейчас их в республике 51. В этом году планируют возвести еще 13 новых. Государство всячески поддерживает рынок по реализации сжатого природного газа. Но, несмотря на серьезную помощь правительства, темпы перехода на метан в качестве транспортного топлива не увеличиваются.

Хозяин «Фольксвагена» нашёл альтернативу бензину, хотя вначале и пришлось выложить примерно 50 тыс. рублей, чтобы перевести автомобиль на газ. Все расходы окупились с лихвой, и сейчас идет солидная экономия бюджета: топливо дешевле в 2,5 раза и меньше «задымляет» воздух вредными выбросами.

Одна из таких заправочных станций появилась и в Жуково. Она оборудована компрессорными блоками уфимского завода. Каждый из них — производительностью 1000 кубометров в час. Но за сутки здесь заправляются 160 автомобилей. Всего лишь.

Башкортостан активно участвует в федеральной программе строительства газовых заправок: предоставляют земельный участок, субсидии на строительство. Помогают и автовладельцам. Субсидируют переоборудование двигателя под заправку газом как юридическим лицам, так и физическим. Есть финансовая поддержка и при покупке новых машин на метане. Кроме того, автомобилисты республики освобождаются от уплаты 50% транспортного налога.

В Республике Башкортостан на сегодня 51 автомобильная газозаправочная станция. Если брать по этому показателю, то мы на втором месте по Российской Федерации. Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Заправочная инфраструктура активно развивается, потребитель в плюсе. Но, как оказалось, для поддержания необходимого уровня загрузки станций этого недостаточно. Сейчас отмечают снижение потребления газомоторного топлива.

Не хватает и сервисных центров, где занимаются переоборудованием, ремонтом и обслуживанием автомобилей на газе. Этот вопрос обсудили на еженедельном совещании, которое провёл Глава Башкортостана. Радий Хабиров поручил предметно обсудить и ход перевода транспорта на газомоторное топливо в разрезе муниципалитетов, изучить ситуацию и в случае необходимости помочь районам в модернизации технического парка.