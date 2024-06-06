Из Уфы в зону СВО после отпуска проводили очередную группу бойцов

Ребята уезжали не с пустыми руками. Участницы всероссийской «Территории женского счастья» поддержали ребят, передав на фронт письма с тёплыми пожеланиями. На оборотной стороне открыток напечатали картину заслуженного художника Башкортостана Раушании Бадретдиновой «Мир в глазах смотрящего». Ещё одним сюрпризом для бойцов стали персональные сборники со словами и аккордами известных военных песен.

Бойцы возвращаются в зону проведения специальной военной операции организованной группой. По распоряжению главы республики военнослужащим предоставили комфортабельные автобусы. На обратном пути они привезут в Башкортостан очередных отпускников. По словам самих бойцов, две недели пролетели незаметно. Но тем не менее каждый успел встретиться со своими родными и близкими, помочь родителям по хозяйству, кто-то даже женился и купил дом. Расставаться с семьями сложно, говорят они. Но ехать нужно. На передовой их тоже ждут боевые братья.