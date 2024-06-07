В Башкирии появится крупный распределительный центр Wildberries

Башкортостан вновь поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. В этом году регион впервые занял лидерское третье место. Результаты объявили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Республика два года подряд была на пятом месте, в прошлом поднялась на четвертую строчку.

В основе рейтинга – 70 показателей, и по основному – внедрению инвестстандарта – Башкортостан в передовиках. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей.

В последний год мы сильно продвинулись. Конечно, предыдущие пять лет мы по инвестициям росли. Но в какой-то момент я начал замечать, что это движение практически остановилось. Мы стали анализировать, что происходит. На самом деле, бизнесмены – очень деловые люди, им мешает излишняя государственная бюрократия. Поэтому мы дебюрократизировали взаимодействие с республикой – запустили программу защиты и поощрения инвестиций. При этом мы очень благодарны самому бизнесу, который всегда принимает решения за свой счёт. Он рискует своим имуществом, своим статусом. И то, что наши предприниматели принимают решение инвестировать в Башкортостан, – это часть серьёзного доверия к нашей управленческой команде.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкирская делегация третий день работает в северной столице на международном экономическом форуме. Там проводятся десятки встреч и заключаются соглашения о сотрудничестве. Так, сегодня был подписан документ о строительстве в Башкортостане распределительного центра Wildberries. Подписи под соглашением поставили Глава Башкортостана и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Мы работаем с компанией Wildberries уже второй год с тем, чтобы она построила в нашей республике свой распределительный центр площадью порядка 80 тысяч кв. м. Задача на этот год – подготовить проект и начать строительство комплекса. На новом объекте будет трудиться большое количество сотрудников, речь идёт о нескольких тысячах человек. Важно и то, что вокруг нового распределительного центра начнёт формироваться пул малых и средних предприятий, которые будут работать в партнёрстве с Wildberries.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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