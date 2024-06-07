В Башкирии появится крупный распределительный центр Wildberries
Башкортостан вновь
поднялся в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. В этом году регион
впервые занял лидерское третье место. Результаты объявили сегодня на
Петербургском международном экономическом форуме. Республика два года подряд
была на пятом месте, в прошлом поднялась на четвертую строчку.
В основе рейтинга – 70
показателей, и по основному – внедрению инвестстандарта – Башкортостан в
передовиках. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах
России ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив на основе опроса
предпринимателей.
В последний год мы
сильно продвинулись. Конечно, предыдущие пять лет мы по инвестициям росли. Но в
какой-то момент я начал замечать, что это движение практически остановилось. Мы
стали анализировать, что происходит. На самом деле, бизнесмены – очень деловые
люди, им мешает излишняя государственная бюрократия. Поэтому мы
дебюрократизировали взаимодействие с республикой – запустили программу защиты и
поощрения инвестиций. При этом мы очень благодарны самому бизнесу, который
всегда принимает решения за свой счёт. Он рискует своим имуществом, своим
статусом. И то, что наши предприниматели принимают решение инвестировать в
Башкортостан, – это часть серьёзного доверия к нашей управленческой команде.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Башкирская делегация
третий день работает в северной столице на международном экономическом форуме.
Там проводятся десятки встреч и заключаются соглашения о сотрудничестве. Так,
сегодня был подписан документ о строительстве в Башкортостане распределительного
центра Wildberries. Подписи под соглашением поставили Глава Башкортостана и
генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
Мы работаем с
компанией Wildberries уже второй год с тем, чтобы она построила в нашей
республике свой распределительный центр площадью порядка 80 тысяч кв. м. Задача
на этот год – подготовить проект и начать строительство комплекса. На новом
объекте будет трудиться большое количество сотрудников, речь идёт о нескольких
тысячах человек. Важно и то, что вокруг нового распределительного центра начнёт
формироваться пул малых и средних предприятий, которые будут работать в
партнёрстве с Wildberries.