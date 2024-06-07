В Башкирии появится крупный распределительный центр Wildberries

В последний год мы сильно продвинулись. Конечно, предыдущие пять лет мы по инвестициям росли. Но в какой-то момент я начал замечать, что это движение практически остановилось. Мы стали анализировать, что происходит. На самом деле, бизнесмены – очень деловые люди, им мешает излишняя государственная бюрократия. Поэтому мы дебюрократизировали взаимодействие с республикой – запустили программу защиты и поощрения инвестиций. При этом мы очень благодарны самому бизнесу, который всегда принимает решения за свой счёт. Он рискует своим имуществом, своим статусом. И то, что наши предприниматели принимают решение инвестировать в Башкортостан, – это часть серьёзного доверия к нашей управленческой команде.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан