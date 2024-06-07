К 450-летию Уфы мастера готовят деревянные скульптуры

Мастера по дереву готовят для столицы Башкортостана скульптуры. Шедевры создают в рамках конкурса «Форма изгиба». Над своими композициями работают семь мастеров из районов и городов республики. Тематика посвящена 450-летию Уфы. Материалом служат тополя, спиленные на субботниках. Мастера будут трудиться над своими скульптурами до 9 июня. Итоги конкурса подведут в День России и День города, 12 июня.

Пока это лишь обрубок дерева. И материал только начали зачищать. Мастер из него сделает удивительно трогательную скульптуру на башкирскую легенду – Зухру с коромыслом и вёдрами, которую забрала к себе Луна.

Антон Войнов работает товарным оператором в нефтегазовой отрасли. А вот резьба по дереву для него – это любимое увлечение. Мужчина создает мишек разных размеров. Но именно такой величины и объема делает впервые.