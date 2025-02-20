В Башкирии стало известно, какой отпуск полагается участникам СВО

В Башкирии участники специальной военной операции могут рассчитывать на определенные условия отпуска, о которых рассказала замруководителя Гострудинспекции республики Оксана Ванскова «Башинформу». По ее словам, ветераны боевых действий имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, независимо от стажа работы в данной компании.

Она отметила, что за время приостановки трудового договора за участником СВО продолжают накапливаться дни отпуска, поскольку период службы в зоне спецоперации учитывается в трудовом стаже. Кроме того, работодатель не вправе отказать ветеранам боевых действий в отпуске без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Ванскова упомянула и о других трудовых гарантиях, предусмотренных для участников СВО. Согласно Трудовому кодексу, трудовой контракт приостанавливается. Это позволяет сохранить за служащим рабочее место, несмотря на то, что трудовой стаж продолжается. Все гарантии и льготы остаются в силе.

Также работодатель обязан выплатить зарплату за последний день работы не позднее дня приостановки трудового договора. Онако компенсация за неиспользованный отпуск не полагается, так как трудовой договор не расторгается, а только временно приостанавливается. Накопленные дни отпуска сохраняются.

Работодатель не может уволить работника в период приостановки договора, за исключением случаев ликвидации компании или прекращения её деятельности. Участник СВО имеет преимущественное право на возвращение на свою прежнюю должность, а если эта вакансия занята, то он может претендовать на другую свободную позицию.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.