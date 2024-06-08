В Башкирии проходит конкурс финансовой грамотности среди семей

В Уфе прошёл региональный этап всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Лекции, квизы, деловые игры и мастер-классы. На каждом этапе фестиваля участники зарабатывали баллы, так называемые алтыны, больше всего заработавшая их семья поедет в Москву представлять республику в финале. Организатор фестиваля — Федеральный методический центр по финансовой грамотности и Минфин России.

Рубль бережет не копейка, а знания. И вот они уже бесценны. Аудитории Финансового университета студенты сегодня уступили мамам, папам и их детям. Здесь нет заумных речей и непонятных терминов. Есть чёткий план, понятные инструкции и обучение навыкам, которые можно здесь же попробовать применить.

Это уже давно интересует не только взрослых. Дети тоже задаются вопросами. Обращаться с финансами учат так, что интересно будет и самым маленьким. Семейные команды проходят различные этапы. За каждый начисляются баллы, здесь это алтыны, а затем их вносят на сберкнижку.

Счастье, как известно, не в деньгах. Но с ними куда комфортнее. Большинство семей живут от зарплаты до зарплаты. Участие в фестивале приняли около ста человек.