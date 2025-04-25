В Октябрьском прошли мероприятия по финансовой грамотности

В Октябрьском для жителей города прошли просветительские мероприятия «Диалоги о финансах». Бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные финансовой грамотности, эксперты провели как для взрослых, так и для школьников.

Они ответили на вопросы: как копить деньги, какие инструменты существуют, как избежать попадания в долговую яму. Также затронули тему мошеннических схем, особенно в разговоре с представителями старшего поколения. Также городской библиотеке в дар были переданы книги по финансовой грамотности.