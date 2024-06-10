Нотариальная палата Башкирии отметила 30-летие

Совершенствуется не только структурно, но и функционально. В Уфе отметили 30-летие нотариальной палаты Республики Башкортостан. Торжественное мероприятие прошло в Конгресс-холле «Торатау».

Нотариальная палата региона была образована 2 марта 1994 года. За три десятилетия организация прошла непростой прогрессивный путь по усовершенствованию своей деятельности, которая связана с защитой прав и законных интересов граждан. На сегодняшний день нотариат – это один из самых современных институтов в юриспруденции.