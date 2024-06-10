Радий Хабиров высказался по поводу распития алкоголя на сабантуе

Язык устал ломать на тему, что сабантуи у нас безалкогольные. Глав муниципалитетов я лично предупреждал, что вы несете за это ответственность. И самое главное: не вздумайте сами, когда гости приходят, употреблять алкоголь, потому что это обман и несправедливость. Мы людям говорим: «не пейте», а сами тихонечко будем, да? Я делаю самое серьезное замечание, так нельзя делать, вы людей не обманывайте!

Радий Хабиров, Глава Башкирии