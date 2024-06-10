Радий Хабиров высказался по поводу распития алкоголя на сабантуе

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства в ЦУРе высказался по поводу распития спиртных напитков на сабантуе в Бакалинском районе. Он отметил, что в его распоряжении имеется фотография с застолья в одной из гостевых юрт на празднике.  

Фото №1 - Радий Хабиров высказался по поводу распития алкоголя на сабантуе

Язык устал ломать на тему, что сабантуи у нас безалкогольные. Глав муниципалитетов я лично предупреждал, что вы несете за это ответственность. И самое главное: не вздумайте сами, когда гости приходят, употреблять алкоголь, потому что это обман и несправедливость. Мы людям говорим: «не пейте», а сами тихонечко будем, да? Я делаю самое серьезное замечание, так нельзя делать, вы людей не обманывайте! 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель региона подчеркнул, что те, кто нарушает запрет, будет искать другую работу за пределами Башкирии.

Фото: скриншот трансляции

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