Радий Хабиров высказался по поводу распития алкоголя на сабантуе
Глава Башкирии на оперативном совещании правительства
в ЦУРе высказался по поводу распития спиртных напитков на сабантуе в
Бакалинском районе. Он отметил, что в его распоряжении имеется фотография с
застолья в одной из гостевых юрт на празднике.
Язык устал ломать на тему, что сабантуи у нас безалкогольные. Глав муниципалитетов я лично предупреждал, что вы несете за это ответственность. И самое главное: не вздумайте сами, когда гости приходят, употреблять алкоголь, потому что это обман и несправедливость. Мы людям говорим: «не пейте», а сами тихонечко будем, да? Я делаю самое серьезное замечание, так нельзя делать, вы людей не обманывайте!
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель региона подчеркнул, что те,
кто нарушает запрет, будет искать другую работу за пределами Башкирии.